Сергій Луценко сподівається, що його брата виправдають

Брат колишнього міністра внутрішніх справ України Сергій ЛУЦЕНКО розраховує, що Печерський районний суд Києва винесе виправдальний вирок Юрію ЛУЦЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам біля Печерського райсуду.

«Ми чекаємо на виправдувальний вирок, бо жоден свідок не дав у суді показів, що підтверджують його провину. Хоча ми розуміємо, що суди в Україні мають суто політичний характер», - сказав С.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, Печерський райсуд розпочав оголошувати вирок Ю.ЛУЦЕНКУ, якому, за даними Генпрокуратури, інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, й зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

14 лютого представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця й позбавленням права впродовж 3-х років обіймати організаційно-розпорядчі посади.