Вовк дав Луценку 20 хвилин, щоб випити ліки
12:03, 27 лютого 2012Політика
2573 0
Технічна перерва
Печерський районний суд Києва, в якому сьогодні відбувається виголошення вироку екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ, оголошено технічну перерву на 20 хвилин.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після 2,5 годин оголошення тексту вироку прийняв головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.
Суддя С.ВОВК оголосив технічну перерву на прохання екс-міністра внутрішніх справ.
Як припускають правозахисники, технічну перерву оголошено для того, щоб Ю.ЛУЦЕНКО зміг прийняти ліки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter