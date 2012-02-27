Вовк дав Луценку 20 хвилин, щоб випити ліки

Печерський районний суд Києва, в якому сьогодні відбувається виголошення вироку екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ, оголошено технічну перерву на 20 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після 2,5 годин оголошення тексту вироку прийняв головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Суддя С.ВОВК оголосив технічну перерву на прохання екс-міністра внутрішніх справ.

Як припускають правозахисники, технічну перерву оголошено для того, щоб Ю.ЛУЦЕНКО зміг прийняти ліки.