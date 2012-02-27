Попов запитає у киян, на які маршрути пустити нові автобуси

Уже на початку березня маршрутами громадського транспорту курсуватимуть нові автобуси та тролейбуси. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час апаратної наради із заступниками, головами районів та керівниками структурних підрозділів КМДА.

Олександр Попов розповів, що комунальне підприємство «Київпастранс» уже отримало 74 нові автобуси та 31 тролейбус, придбані за кредитні кошти ЄБРР. Підприємство вже готове реалізувати І чергу Плану насичення новим рухомим складом основних маршрутів громадського транспорту звичайного режиму руху.

Аби визначити, на яких саме маршрутах необхідно збільшити кількість рухомого складу, очільник КМДА доручив начальнику Головного управління транспорту та зв’язку додатково вивчити пропозиції мешканців, які надійшли до call-центру (15-51), щодо завантажених маршрутів.

«Автобуси та тролейбуси мають вийти на ті маршрути, де вони найбільш потрібні людям», – підкреслив Олександр Попов.

За його словами, у вирішенні проблеми дорожніх заторів київська влада особливу вагу приділяє розвитку саме громадського транспорту. Крім того, розвиваючи комунальний транспорт, КМДА формує умови, за яких пенсіонери та інші групи киян, що мають право пільгового проїзду, можуть користуватися цим правом без будь-яких обмежень.

«Минулого року було введено в експлуатацію міську кільцеву електричку. Триває реконструкція трамвайних ліній як у центрі, так і в спальних районах Києва. І це тільки перші кроки на шляху вдосконалення транспортної системи столиці. Ми плануємо ввести окрему смугу для громадського транспорту на тих автошляхах столиці, де це можливо. Також, найближчими роками ми придбаємо понад 1000 одиниць рухомого складу: тролейбусів, автобусів, трамваїв, вагонів метро», – додав Олександр Попов.