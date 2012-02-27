Луценка визнали винним

Печерський районний суд Києва дійшов висновку, що зібрані у кримінальній справі докази повністю доводять вину екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолютивній частині вироку, який після перерви почала оголошувати суддя Оксана ЦАРЕВИЧ.

Також суд дійшов висновку, що з Ю.ЛУЦЕНКА треба стягнути на користь МВС понад 643 тис. грн., завданих в результаті святкування у 2008-2009 роках Дня міліції; з його водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА, також на користь МВС, - майже 294 тис. грн.

У той же час, як тільки суд дійшов безпосередньо до того місця, коли треба оголошувати, яке покарання призначити Ю.ЛУЦЕНКУ, О.ЦАРЕВИЧ звернулася з якоюсь порадою до головуючого в процесі судді Сергія ВОВКА, після чого останній з незрозумілих причин, без будь-яких пояснень, оголосив перерву на 5 хвилин, зауваживши лише, що суд пішов до нарадчої кімнати.

Разом з тим у вироку зазначається, що суд не знаходив підстав для застосування Ю.ЛУЦЕНКУ покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.