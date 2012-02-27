Політолог каже, що Луценко від вироку виграв політично

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО після оголошення йому звинувачувального вироку виграв політично і це відкриває можливість для його нової політичної діяльності після закінчення дії вироку.

Про це заявив у коментарі УНІАН політолог Вадим КАРАСЬОВ.

«Прокурори виграли юридично, програли політично. Ю.ЛУЦЕНКО програв юридично і виграв політично. Навіть якщо він не братиме участі в українській політиці, все одно підсумком його політичної діяльності залишаться не його помилки, не його гріхи, не його провали, а залишиться жирний знак несправедливості стосовно нього як людини, так і політика», - сказав В.КАРАСЬОВ.

При цьому політолог відзначив, що, швидше за все, апеляційна інстанція залишить в силі вирок Ю.ЛУЦЕНКУ, винесений Печерським судом. За його словами, головною метою влади є добитися неучасті Ю.ЛУЦЕНКА в парламентських виборах, які відбудуться восени 2012 року.

«Ставлення Європи (до України – УНІАН) це не змінить, тому що головним чинником, головним трендом для Європи була «справа ТИМОШЕНКО». Але в цілому Європа тепер розуміє, що «справа ТИМОШЕНКО» була не одиничною, як «справа ЛУЦЕНКА», а за цим стоїть якийсь тренд відступу України від демократичних принципів і трансформації «режиму політичної конкуренції» у «режим монополії»», - сказав В.КАРАСЬОВ.

«Тому вирок законний, але несправедливий, а враховуючи, що в політиці головне не буква закону, а дух закону і, враховуючи, що в праві головний компонент не закон, а дух справедливості, то можна вважати, що вирок є юридичним і кримінальним покаранням Ю.ЛУЦЕНКА, але відкриває можливість для нової, оновленої політичної діяльності Ю.ЛУЦЕНКА, яка по-іншому сприйматиметься, після закінчення дії вироку», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО засуджений до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна. Відповідне рішення сьогодні, 27 лютого, оголосив головуючий на судовому процесі суддя Сергій ВОВК. Також суд своїм рішенням позбавив Ю.ЛУЦЕНКА першого рангу державного службовця і заборонив обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими і організаційно-виконавчими функціями підприємств, організацій і установ всіх форм власності, впродовж двох років.

Крім того, суд дійшов до висновку про необхідність стягнути з Ю.ЛУЦЕНКА на користь МВС України більш як 643 тис. грн. як компенсацію за незаконне святкування Дня міліції в Палаці «Україна» в 2008-2009 роках.

Захист Ю.ЛУЦЕНКА має намір оскаржити вирок тільки-но одержить на руки повний текст судового рішення.