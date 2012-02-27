Тимошенко лякає владу вищим судом, де немає ні «вовків», ні «кірєєвих»

Колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала обвинувальний вирок колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ вироком “режиму ЯНУКОВИЧА”.

Про це йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

“Я не буду аналізувати їх рішення, оскільки абсурд жодному аналізу не підлягає. Вся країна і весь світ бачать, хто саме в Україні при владі, хто замовляє й штампує політичні вироки. Вже всіх і все названо своїми іменами. Я хочу сказати про інше. День засудження Юрія ЛУЦЕНКА – це ще й день проголошення вироку режиму ЯНУКОВИЧА. Так, вони кидають нас за грати, але бояться нас ще більше. Вони ховають нас по тюрмам, але відчувають своїми тваринними інстинктами, що їх час закінчується”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона ще раз наголосила, що влада фальсифікує проти опозиційних політиків справи, але знає, що вже і “їм пишеться справедливий присуд у тому вищому суді, де немає ні “вовків”, ні “кірєєвих””.

”Бо щоб вони не робили і як би не біснувалися, всю країну, весь народ не пересаджати, не обдурити, не залякати. Вони проголошують вироки нам - отримують вирок собі, від якого їм не сховатися, яких би мурів, фортець та резиденцій вони собі не набудували.

Кінець їх прийде, і прийде скоро. І прийде він не з закордону. Їх безславний кінець прийде з України: зі Львова й Донецька, з Одеси й Полтави, з Чернігова і Харкова.

Сьогодні ми за гратами. Але якщо таку ціну ми мусимо заплатити за звільнення країни, то ми згодні її платити. Юра (ЛУЦЕНКО), я знаю, погодиться зі мною”, - підкреслила екс-прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Ю.ЛУЦЕНКУ за витримку, мужність, честь, незламність, шляхетність, та за те, що він залишився справжнім чоловіком на «тлі тих немічних блазнів, які намагалися тебе судити”.

”Я знаю, Юро, що бувають в житті такі обставини, коли головне - не зберегти особисту свободу, а залишитися людиною й не скоритися. Я впевнена, що ти гідно витримаєш ці випробування. Хочу, наскільки це можливо, підтримати рідних та близьких Юри. Тримайтеся”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона звернулась до всіх друзів, соратників, товаришів, “які з болем в серці сприйняли цей ганебний вирок”, не впадати у відчай і не сумувати.

“Вставайте й боріться. Падіння антиукраїнського режиму ЯНУКОВИЧА – це лише питання часу. Ви – відповідальні сьогодні за волю й незалежність України. Тому не треба плакати й скаржитися на долю. Збирайте волю, збирайте сили, вставайте поруч один з одним, щоб наблизити той день, коли нарешті закінчиться в країні ця пора ганьби! Боріться! Не бійтеся! Не здавайтеся! До зустрічі на волі!”, - наголосила ЮТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна. Відповідне рішення сьогодні, 27 лютого, оголосив головуючий на судовому процесі суддя Сергій ВОВК. Також суд своїм рішенням позбавив Ю.ЛУЦЕНКА першого рангу державного службовця і заборонив обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими і організаційно-виконавчими функціями підприємств, організацій і установ всіх форм власності, впродовж двох років.

Крім того, суд дійшов до висновку про необхідність стягнути з Ю.ЛУЦЕНКА на користь МВС України більш як 643 тис. грн. як компенсацію за незаконне святкування Дня міліції в Палаці «Україна» в 2008-2009 роках.

Захист Ю.ЛУЦЕНКА має намір оскаржити вирок тільки-но одержить на руки повний текст судового рішення.