Москаль чекає від Януковича «акту гуманізму»

Народний депутат України, колишній заступник екс-міністра внутрішніх справ України Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ має скористатися своїм конституційним правом і помилувати засуджених лідерів опозиції Юлію ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні Г.МОСКАЛЬ сказав на прес-конференції у Хмельницькому.

“У розділі V Конституції України є частина 27 статті 106, що гласить: “Президент України здійснює помилування”. Не написано, що главу держави про це повинні просити. ЯНУКОВИЧ може зробити помилування на будь-якій стадії після судового розгляду. Не потрібно чекати нового КПК”, - сказав він.

На його думку, Президент повинен виконати “акт гуманізму” та звільнити на волю лідерів опозиції. Г.МОСКАЛЬ додав, що може сам підготувати проект указу глави держави щодо помилування Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА.

Крім того, політик зауважив: якщо діюча влада і далі продовжуватиме ігнорувати резолюцію ПАРЄ у частині звільнення політичних в’язнів, “то це дорого обійдеться для України”.

Коментуючи сьогоднішній вирок Печерського суду, винесений Ю.ЛУЦЕНКУ, Г.МОСКАЛЬ висловив думку, що головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК “зімітував вирок”.

“Вирок був уже давно написаний для Юрія ЛУЦЕНКА. Суддя ВОВК просто зімітував вирок, що сам собою довго думав у нарадчій кімнаті, а потім дійшов до такого висновку, що ЛУЦЕНКУ треба дати чотири роки позбавлення волі з конфіскацією особистого майна”, - сказав Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, діюча влада побоялася дати ЛУЦЕНКУ повний вирок, який передбачений відповідними кримінальними статтями. “Вони дали лише половину. Засудили задурно”, - переконаний Г.МОСКАЛЬ.

Він назвав рішення суду по справі Ю.ЛУЦЕНКА “прогнозованим”.

“Було очевидним, що ця влада не випустить ЛУЦЕНКА з тюрми перед парламентськими виборами”, - сказав політик і припустив, що апеляційний суд залишить без змін рішення першої судової інстанції.

Г.МОСКАЛЬ також припустив, що найближчим часом кар’єра судді С.ВОВКА стрімко піде угору. “Думаю, що суддя С.ВОВК стане головою суду столиці або його призначать членом апеляційного суду, або суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ”, - заявив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА засуджено до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.