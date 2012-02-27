"Союз порятунку Донбасу" обіцяє на завтра смолоскипну ходу

Завтра, 28 лютого, Донецька обласна правозахисна організація «Союз порятунку Донбасу» проведе біля Донецької обласної прокуратури мітинг протесту проти підвищення тарифів на транспорт і послуги ЖКГ у місті.

Про це сьогодні повідомив кореспондентові УНІАН депутат Ленінської районної ради м. Донецька, голова громадської організації «Союз Порятунку Донбасу» Дмитро ВЕРЗІЛОВ.

За його словами, на мітингу буде озвучена вимога притягнути до кримінальної відповідальності мера Донецька Олександра ЛУК'ЯНЧЕНКА «за необґрунтоване підвищення тарифів у місті, за злочинну політику, яка проявляється в ігноруванні думки громади».

Протест проти політики міського голови на мітингу висловлять також обдурені вкладники, підприємці міста, ініціативна група противників будівництва автовокзалу у сквері по вул. Зайцева, ініціативна група будівництва сміттєспалювального заводу у м. Донецьку.

Після мітингу від будівлі прокуратури планується провести факельну ходу до Донецької обласної ради, де планується передати звернення від імені громадян України до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Генерального прокурора Віктора ПШОНКИ і голові Донецької ОДА Андрія ШИШАЦЬКОГО із проханням «вплинути на тяжку ситуацію, що склалася у місті».

У «Союзі Порятунку Донбасу» запевнили, що у мітингу братимуть участь понад 200 осіб.

Організатори протестної акції звернулися до жителів Донецька із проханням підтримати їхні вимоги і прийти завтра на мітинг.