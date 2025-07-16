Захисники природи в захваті від того, що цей унікальний птах живий.

Малий плямистий ківі, або ківі-пукупуку, був уперше за 50 років помічений у віддаленій зоні дикої природи Адамс у Новій Зеландії.

Самку цього крихітного і дуже рідкісного птаха випадково помітив мисливець Департаменту охорони природи (DOC) і повідомив про це фахівцям. Це спонукало інспектора з біорізноманіття DOC Іена Грема вирушити в Адамс, щоб знайти ківі, пише rnz.

Фахівець зазначив, що його пошуки увінчалися успіхом. "Я був у захваті, коли ми нарешті наздогнали самку. Ми зібрали пір'я у маленького плямистого ківі, щоб підтвердити, що цей птах дійсно - ківі-пукупуку, найменший вид ківі", - пояснив фахівець.

"Ми дочекаємося результатів генетичного аналізу, але, схоже, вони підтвердять, що це ківі-пукупуку", - сказав Грем.

Після знахідки Грема учені повернулися в цей район і зловили самця ківі.

Видання зазначило, що ківі-пукупуку є найменшими птахами, що не літають, у світі дуже і вони дуже вразливі перед хижаками. Ці ківі погано бачать, постійно страждають від закладеного носа та мають досить різкий запах.

Незважаючи на роки пошуків, останнє відоме спостереження ківі-пукупуку на материку було 1978 року.

"Це дуже хвилююче відкриття для природоохоронної спільноти", - прокоментувала Емілі Кінг, керівник групи з відновлення популяції ківі.

Вона додала, що обох ківі випустили назад у дику природу з передавачами для відстеження їхнього переміщення.

"Сподіваюся, це допоможе нам дізнатися, чи є ще такі птахи, і ми сподіваємося, що це так", - висловила надію зоозахисниця.

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У Новій Зеландії хочуть відродити вимерлих гігантських нелітаючих птахів. Протягом століть ці нелітаючі птахи були лише спогадом, частиною багатої, але втраченої природної спадщини Нової Зеландії.

А зовсім нещодавно стало відомо, що комаху, яку вважали вимерлою понад 20 років, знайшли в незвичайному місці в Таїланді.

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