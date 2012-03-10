Литвин зголосився допомагати Японії долати наслідки аварії на «Фукусімі-1»

Україна відкрита до всебічної співпраці і готова надавати Японії всю необхідну експертну, консультативну та технічну допомогу для подолання наслідків трагедії на АЕС «Фукусіма-1».

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з губернатором префектури Фукусіма Юхеєм САТО, повідомляє офіційний сайт ВР.

Українці, підкреслив В.ЛИТВИН, як ніхто інший, розуміють усю глибину проблем і завдань, які необхідно вирішити після аварії на АЕС, оскільки Україна у 1986 році також пережила велику техногенну трагедію - аварію на Чорнобильській АЕС.

При цьому голова парламенту зазначив, що «трагедія на «Фукусімі-1» у поєднанні з катастрофою на Чорнобильській АЕС примусили світ дивитися на проблему ядерної безпеки як на таку, що має планетарний вимір.

«Ми вважаємо себе зобов´язаними бути тут, аби висловити солідарність з японським народом, і готові до будь-якої співпраці», - заявив В.ЛИТВИН.

За його словами, Україна «ціною надзвичайних зусиль нагромадила практичний досвід роботи у подібних надзвичайних ситуаціях» і готова до будь-якої співпраці у цих питаннях. «Ми готові працювати спільно, починаючи від обміну законодавчим досвідом до вирішення практичних завдань», - сказав голова Верховної Ради.

Ю.САТО подякував Україні за надання допомоги після трагічних подій минулого року. За його словами, Україна і Японія мають розвивати всебічну співпрацю у питаннях ядерної безпеки.