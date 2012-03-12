Опозиція до Януковича завтра не піде

Опозиційні фракції НУ-НС і “БЮТ-“Батьківщина” готові обговорити актуальні політичні та соціально-економічні питання лише з Президентом і не збираються брати участь у завтрашній зустрічі Віктора ЯНУКОВИЧА з його «сателітами із парламентської більшості», йдеться у спільній заяві голів фракцій НУ-НС та “БЮТ-“Батьківщина” Миколи МАРТИНЕНКА та Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, у заяві йдеться: “Минуло кілька тижнів після неодноразових звернень про зустріч об’єднаної опозиції напряму з Президентом. Після довгих роздумів влада придумала, як це обійти – де-факто нівелювати таку зустріч і створити Президенту комфортні умови за участі його союзників із парламентської більшості. Але вони голосують за командою Президента, тому нас не цікавить спілкування Віктора ЯНУКОВИЧА з його підлеглими».

«Ми наполягали і наполягаємо на прямій та публічній розмові виключно з Президентом, який зосередив у своїх руках всю владу в країні. Опозиція хоче під телекамерами говорити про знищення демократії, зупинення євроінтеграції, політичні переслідування, погіршення соціально-економічної ситуації. У нас є законодавчі пропозиції для того, аби країна остаточно не скотилась у прірву”, - наголошують М.МАРТИНЕНКО та А.КОЖЕМ’ЯКІН.

“Якщо Президент нарешті набереться сміливості зустрітись з опозицією сам-на-сам, не ховаючись за своїх союзників, тоді така зустріч може відбутися у будь-який момент. Ми не дозволимо перетворювати серйозні речі на фарс у виконанні провладних фракцій”, - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, прес-служба Президента поінформувала, що на 13 березня, на 14.30 заплановано зустріч В.ЯНУКОВИЧА з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, його заступниками та лідерами парламентських фракцій, зокрема, опозиційних. Відповідні запрошення були розіслані Адміністрацією Президента сьогодні.

Під час розмови обговорюватиметься низка питань, у тому числі ті, що були порушені у зверненні до глави держави від А.КОЖЕМ’ЯКІНА та М.МАРТИНЕНКА від 21 лютого.