Мороз назбирав на сесію 640 питань

Верховна Рада України V скликання завтра планує розглянути проект закону “Про внесення змін до Конституції України” (щодо удосконалення механізму організації публічної влади).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ.

За його словами, цей законопроект депутати розглянуть відразу після урочистого відкриття IV сесії ВР V скликання.

Він наголосив, що під цим законопроектом вже зібрано 162 підписи народних депутатів для того, щоб одразу після розгляду направити його до Конституційного Суду.

У той же час, О.МОРОЗ наголосив, що існує ще один законопроект щодо внесення змін до Конституції, який стосується скасування недоторканності депутатів, Президента та суддів.

О.МОРОЗ зазначив, що під цим законопроектом також потрібно зібрати 150 підписів депутатів для направлення на розгляд КС.

Крім того, О.МОРОЗ зазначив, що завтра ВР планує розглянути і проект закону щодо скасування пільг високопосадовців.

Також після відкриття сесії планується заслухати інформацію уряду про надзвичайні ситуації в окремих регіонах України та про ліквідацію їх наслідків.

Всього ж до порядку денного IV сесії ВР внесено 640 питань.

О.МОРОЗ також наголосив, що Верховна Рада цього тижня працюватиме у пленарному режимі тільки 4 вересня, а з 5 по 7 вересня депутати працюватимуть у комітетах та фракціях.

Голова ВР V скликання також запевнив, що парламент цього скликання «працюватиме до того часу, поки не будуть приведені до присяги новообрані депутати».

Довідка УНІАН. Ініціатором проект закону “Про внесення змін до Конституції України” (щодо удосконалення механізму організації публічної влади) (№ 3725 від 26 червня 2007 року) є О.МОРОЗ.

Згідно з пояснюваною запискою до законопроекту, він обумовлений необхідністю проведення наступного етапу конституційної реформи.

Положення проекту закону, що спрямовані на вдосконалення механізму функціонування державної влади, забезпечують належну реалізацію конституційного принципу поділу влади, системи стримувань і противаг, притаманних організації влади у парламентсько-президентських республіках. У проекті враховані результати парламентських слухань з питань політичної реформи, а також відповідні рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи.

Проектом передбачено внесення відповідних змін до розділу ІV "Верховна Рада України", розділу V "Президент України", розділу VІ "Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади", розділу VІІ "Прокуратура", розділу VІІІ "Правосуддя", розділу ХІ "Місцеве самоврядування", розділу ХІІ "Конституційний Суд України" Конституції України.

Так, зокрема, проектом уточнюється розподіл конституційних повноважень між гілками влади з метою забезпечення балансу між ними, ефективної співпраці Президента України, парламенту та Уряду, їх взаємної відповідальності за здійснення державної політики, результати їх діяльності. При цьому запропоновані зміни відображають узгоджені політичні пропозиції щодо змін до Конституції України у такий спосіб, щоб не порушити цілісності Основного Закону.

Крім того, з метою наповнення гарантій місцевого самоврядування реальним змістом пропонується удосконалити питання організації публічної влади на місцевому рівні. Це має забезпечити організаційну, економічну та іншу самостійність місцевого самоврядування.