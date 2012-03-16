Вісім нардепів таки прорвалися у Качанівську колонію

Група народних депутатів від фракції "БЮТ-Батьківщина" була допущена до Качанівської колонії в Харкові та наразі перебуває у керівництва цього закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пленарного засідання парламенту повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК після телефонної розмови з керівництвом колонії. Зокрема, до колонії потрапили Сергій ШЕВЧУК, Олена ШУСТІК, Євген ДОБРЯК, В’ячеслав ПЕРЕДЕРІЙ, Антоніна БОЛЮРА, Олена БОНДАРЕНКО, Еліна ШИШКІНА та Володимир ФІЛЕНКО.

За словами А.МАРТИНЮКА, наразі вирішується питання, в яких саме приміщеннях зможуть побувати народні депутати.

Відповідаючи на запитання депутатів у сесійній залі, чому їх колег не пустили одразу, А.МАРТИНЮК пожартував: «Слабо зверталися».

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН дав доручення А.МАРТИНЮКУ зв’язатися з керівництвом пенітенціарної служби, з Генеральним прокурором України і з’ясувати всі обставини, чому народних депутатів України не допускають сьогодні на територію Качанівської колонії. Перед цим лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН на засіданні парламенту заявив, що сьогодні 30 журналістів допустили в колонію, але в той же час не пускають народних депутатів України, які там є, а це порушення закону України про статус народного депутата України.