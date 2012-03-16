Клюєв думає, що місце Богатирьової - великий ріст для нього
Секретар РНБО розцінює як підвищення призначення його на посаду
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ розцінює як підвищення призначення його на нинішню посаду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
«Для мене це ріст, дуже великий ріст», - зауважив А.КЛЮЄВ.
Він звернув увагу, що останнім часом Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив вже багато рішень, а найближчим часом буде ухвалено ще ряд рішень, які суттєво розширять повноваження РНБО.
За словами А.КЛЮЄВА, це стосується не лише економічних питань, а й внутрішньої та зовнішньої політики.
А.КЛЮЄВ підкреслив, що має намір зробити РНБО серйозним поважним органом влади.
Відповідаючи на запитання журналістів, А.КЛЮЄВ зауважив, що у зв’язку з розширенням повноважень РНБО буде збільшена кількість працівників цього органу, але за рахунок штатних одиниць інших державних установ.
Також А.КЛЮЄВ зазначив, що хотів модернізувати будівлю РНБО. «Я люблю будувати», - сказав він.
Секретар Ради нацбезпеки висловив сподівання, що він зможе це зробити і пожартував, що в тому числі йому вдасться пофарбувати траву у зелений колір.
Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Президент України В.ЯНУКОВИЧ призначив А.КЛЮЄВА секретарем Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Сьогодні, 16 березня, Президент підписав указ «Про деякі питання координації діяльності допоміжних органів, утворених Президентом України». Згідно з указом, координація діяльності допоміжних органів, утворених Президентом для забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, здійснюється секретарем РНБО.
Ще одним своїм указом глава держави розширив повноваження секретаря РНБО в Національному антикорупційному комітеті.
Також Президент утворив Комітет з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу, виконавчим секретарем якого призначив А.КЛЮЄВА.