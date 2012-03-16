Тимошенко після футболу відчула гордість за те, що вона – часточка Харкова

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії, привітала харківську футбольну команду "Металіст" із виходом до чвертьфіналу Ліги Європи.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Учора чи не вперше відчула гордість за те, що тепер і я – часточка Харкова. Надзвичайно зраділа перемозі харківського "Металіста" над грецьким "Олімпіакосом" у Лізі Європи! Тепер ми – у чвертьфіналі цього найпрестижнішого турніру", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр подякувала футболістам команди та тренеру Мирону МАРКЕВИЧУ за перемогу, яка стала радістю для всіх українців і для неї особисто. "Так тримати, хлопці!", - закликала вона.