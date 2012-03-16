«БЮТ-Батьківщина» залишила сесійну залу ВР

14:13, 16 березня 2012
Політика
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Наступного разу депутати зберуться в парламенті 20 березня

Депутати від фракції «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійну залу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, о 12 годині депутати цієї політичної сили заблокували трибуну ВР і висували ряд вимог для поновлення роботи ВР.

Офіційно засідання ВР сьогодні не закрито.

Наступного разу депутати зберуться в парламенті 20 березня.

 

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