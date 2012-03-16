«БЮТ-Батьківщина» залишила сесійну залу ВР
14:13, 16 березня 2012Політика
1599 0
Наступного разу депутати зберуться в парламенті 20 березня
Депутати від фракції «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійну залу Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, о 12 годині депутати цієї політичної сили заблокували трибуну ВР і висували ряд вимог для поновлення роботи ВР.
Офіційно засідання ВР сьогодні не закрито.
Наступного разу депутати зберуться в парламенті 20 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter