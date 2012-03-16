Попов роздав догани, а деяким підлеглим вказав на двері

Голова Київської міськадміністрації Олександр Попов розкритикував керівництво низки управлінь.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, підбиваючи підсумки розширеного засідання колегії КМДА, він визнав недостатньою роботу у сфері екологічної безпеки міста і доручив першому заступнику голови КМДА Олександру Мазурчаку здійснити відповідні кадрові зміні в управлінні екології та охорони природних ресурсів

Також Олександр Попов визнав незадовільною роботу Головного управління земельних ресурсів за недовиконання плану надходжень до міського бюджету плати за землю та від продажу земельних ділянок. Тому заступника начальника названого управління Юрія Кулаковського, відповідального за цей відрізок роботи, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, голова КМДА запропонував оголосити догану заступнику начальника Головного управління містобудування та архітектури Андрію Вавришу за недостатню роботу зі своїми підлеглими у частині боротьби з корупцією. Нагадаємо, минулого місяця правоохоронні органи викрили факт хабарництва у зазначеному управлінні. Більше того, Олександр Попов доручив провести позачергову атестацію усіх співробітників Головного управління містобудування та архітектури. Крім того, керівник міськадміністрації підняв питання про звільнення заступника начальника Головного управління Максима Шкуро за незадовільну роботу у сфері розміщення МАФів.

Незадоволений голова КМДА роботою Головного управління транспорту та зв’язку. Зокрема, управлінням не забезпечений безперешкодний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів транспорту. Недостатньою визнав Олександр Попов і ситуацію у сфері зовнішнього освітлення – він доручив негайно усувати всі недоліки, зосередитися на покращенні освітлення вулиць міста. Це ж саме стосується і галузі благоустрою та озеленення.

Не виправдало очікування і нове керівництво Управління ритуальних послуг. До цього часу існують факти корупції у цій сфері, тому очільник міськадміністрації доручив мобілізувати сили з протидії і попередження корупції. Голова КМДА доручив провести службове розслідування та притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб управління.

Олександр Попов підкреслив, що виявлені порушення і недоліки в роботі структурних підрозділів КМДА свідчать про необхідність адміністративної реформи.

«Оптимізація Київської міської державної адміністрації дасть змогу зменшити бюрократичний апарат, зокрема, кількість керівного складу, пришвидшить прийняття важливих рішень, допоможе подолати корупцію», – сказав Олександр Попов.