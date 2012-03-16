На виборчих дільницях Обухова повісять відеокамери

Голова Обухівської територіальної виборчої комісії Борис ВАСЮР заявляє, що під час позачергових виборів міського голови на виборчих дільницях Обухова будуть встановлені відеореєстратори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ВАСЮР заявив, коментуючи підготовку до проведення виборів.

«Зважаючи на політичні пристрасті, які розгорнулися навколо виборів міського голови міста Обухів, комісією ухвалено рішення щодо встановлення відеореєстраторів на виборчих дільницях міста», - зокрема сказав Б.ВАСЮР, зазначивши, що на відео буде фіксуватися порядок на дільницях та дотримання інших норм виборчого законодавства.

При цьому він підкреслив, що звичайно, таємниця волевиявлення виборця буде збережена в кабінках для голосування. «Наше завдання - створити всі умови, необхідні для нормальної роботи спостерігачів, представників засобів масової інформації, усіх учасників виборчого процесу», – пояснив голова ТВК.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2012 року відбудуться позачергові вибори Обухівського міського голови.