Власенко: Німецькі лікарі не радять зволікати з лікуванням Тимошенко

Німецькі лікарі, які проводили медичний огляд колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, впевнені у необхідності її термінового лікування, оскільки стан екс-прем’єра може погіршитись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«ТИМОШЕНКО потребує негайного лікування в умовах спеціалізованого стаціонарного медичного закладу. Це лікування - я підкреслюю ще раз - на думку німецьких лікарів, необхідно почати негайно, оскільки картина захворювання може погіршитись, як вони зазначили в своєму висновку. На сьогоднішній день це не лише позиція німецьких лікарів, це також позиція Європейського суду з прав людини», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, Європейський суд з прав людини прийняв рішення вказати уряду України на те, що Ю.ТИМОШЕНКО повинна лікуватись в належних умовах, зокрема за межами колонії.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що Європейський суд прийняв це рішення на підставі правила 39 регламенту суду, а це правило застосовується лише у випадках, коли судді вважають, що є загроза життю людини.

«Таким чином, виносячи цей припис, Європейський суд констатував, що є загроза життю ТИМОШЕНКО, а, ґрунтуючись на висновках німецьких лікарів, зробив висновок про те, що ця загроза виникла у зв’язку із тим, що протягом півроку ТИМОШЕНКО в Україні не лікували», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Також він підкреслив, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ зобов’язаний дати вказівку забезпечити належне лікування Ю.ТИМОШЕНКО.

«Саме такий спосіб виконання припису Європейського суду з прав людини захист ТИМОШЕНКО вважає найбільш оптимальним і найбільш ефективним. Я хочу нагадати, що виконання рішень Європейського суду з прав людини є юридичним обов’язком Держави Україна. Я вважаю політичними інсинуаціями бажання деяких високопосадовців, а також їх заяви, що вони будуть продовжувати лікування ТИМОШЕНКО в Качанівській колонії. Це не є виконанням припису», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня прес-служба Міністерства юстиції України повідомила, що «15 березня 2012 року уряд України було повідомлено про те, що 15 березня 2012 року Головою П’ятої Палати Європейського суду з прав людини було задоволено клопотання адвокатів ТИМОШЕНКО Ю.В. про застосування правила 39 Регламенту Європейського суду з прав людини (правило, відповідно до якого Європейський суд має право вимагати від держави вжиття термінових заходів) і зобов’язано уряд України забезпечити отримання заявницею медичної допомоги, що відповідає її скаргам, у відповідній установі («to ensure that the applicant receives treatment appropriate to her complaints in an appropriate institutionalized setting»).

До заяви адвокатів заявниці також додані висновки іноземних лікарів, які обстежували Ю.ТИМОШЕНКО», - йшлося у повідомленні.

16 березня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Європейський суд з прав людини не має права зобов’язувати державу встановлювати спосіб лікування Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що за необхідності екс-прем’єра можна перевезти з колонії до лікарні й без рішення європейського суду. Міністр наголосив, що законодавство України дозволяє це робити.