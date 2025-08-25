У меморандумі, який Литва надіслала іншим країнам-членам ЄС, ідеться про те, що переговори щодо членства України в блоці зайшли в глухий кут із червня.

Україна вже давно прагне вступити до Європейського Союзу, але з початку повномасштабного вторгнення Росії європейські політики побоювалися, що громадська думка щодо Києва погіршиться під впливом популістських настроїв. Тепер же вони турбуються про те, що самі українці можуть почати сумніватися в обіцянках Європи.

Журналісти Едді Векс і Ніколетта Іонта у своєму матеріалі для Euractiv розповіли, чому зрушення в процесі вступу України до ЄС досі не відбулося. Вони поділилися, як Литва збирається розв'язати цю проблему.

Зазначається, що Литва залишається одним із найактивніших прихильників України. У меморандумі, з яким ознайомилися журналісти, йдеться про те, що Вільнюс закликає інші країни ЄС досягти відчутного прогресу в питанні членства України в блоці, щоб підтримати авторитет Брюсселя.

Також у меморандумі йдеться, що переговори про членство України в ЄС зайшли в глухий кут із червня. У Литві підкреслюють, що це вже використовують внутрішні та зовнішні зловмисники для підриву довіри Києва до Європи.

У Вільнюсі пропонують просте рішення цієї проблеми - рухатися вперед. У меморандумі підкреслюється, що Данія має скликати зустріч у Копенгагені на початку вересня, щоб почати переговори з Україною та Молдовою.

"Це дасть чіткий сигнал, що європейський шлях України та Молдови залишається пріоритетом для ЄС", - ідеться в документі.

Журналісти додали, що головною перешкодою на шляху України до ЄС є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він неодноразово використовував право вето, щоб перешкодити Києву вступити в блок, а також публічно виступав проти процесу євроінтеграції України.

Крім того, у меморандумі є натяк на політичні зміни в Угорщині. Журналісти розповіли, що в документі пропонується продовжити юридичну роботу, щойно "буде відновлено підтримку ЄС-27". Уже 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори, де Орбану доведеться битися з Петером Мадяром.

Журналісти підкреслили, що для Литви ставки досить високі. Ця країна межує з Росією і вважає виживання України невід'ємною частиною своєї власної безпеки.

Угорщина проти вступу України до ЄС - важливі новини

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану після перемовин із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Зокрема, американський лідер дізнався в угорського прем'єра, чому він блокує переговори про вступ України до Європейського Союзу. Орбан відповів, що продовжить блокувати заявку на членство Києва в блоці.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто говорив про те, що Україну нібито не варто брати до Європейського Союзу, оскільки нові члени мають посилювати блок, а не робити його слабшим. За його словами, вступ України до ЄС небезпечний через війну.

