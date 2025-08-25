Йдеться насамперед про посилення протиповітряної оборони України, про охорону моря та берегової лінії.

Президент України Володимир Зеленський назвав три головні напрями, по яких Норвегія може долучитись у питанні гарантій безпеки. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на спільній з прем’єр-міністром Норвегії Йонасем Гар Стьоре пресконференції в Києві.

"Норвегія професійна в багатьох напрямках, але я б хотів виділити три. Це системи протиповітряної оборони. Тренування, навчання щодо цих систем, ко-продакшн. Берегова лінія. Вважаю, що у Норвегії є великий досвід щодо захисту берегової лінії і щодо захисту моря. Я би на цих трьох напрямах зупинився", - зазначив Зеленський.

Що стосується окремої частини гарантій безпеки - посилення української армії, додав президент, то Норвегія також долучається і фінансуванням, і зброєю.

"І, відповідно, виробництвом дронів", - зауважив Зеленський.

Український президент, говорячи про гарантії безпеки також наголосив, що треба буде контролювати припинення вогню, знати, що Росія не повернеться знов з агресією.

"Не буду йти в деталі, хто може моніторити, але технології є, країни, які можуть це робити - абсолютно зрозумілі. Питання в політичній волі Росії щодо закінчення війни і в політичній волі і силі США тиснути на Росію щодо закінчення, якщо вони не будуть робити кроки назустріч", - сказав глава держави.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня генсекретар НАТО Марк Рютте, перебуваючи в Києві, сказав, що йде робота над визначенням безпекових гарантій для України. За його словами, зараз щодня тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України на рівні радників з питань безпеки, військових та дипломатів команд країн-партенрів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розуміння архітектури гарантій безпеки для України буде представлено найближчим часом.

Перед цим глава держави розповів, які гарантії безпеки реально може отримати Україна. За його словами, Київ отримав позитивний сигнал від президента США Дональда Трампа, що його країна буде учасником гарантій безпеки для України.

