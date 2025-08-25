У топі є як дорогі флагмани, так і більш доступні моделі.

Популярний зарубіжний ресурс GSMArena опублікував список із десяти телефонів, якими найчастіше цікавилися відвідувачі сайту протягом минулого тижня. Серед лідерів у рейтингу популярності є як флагмани, так і більш доступні моделі.

Лідером став Redmi Note 15 Pro+, черговий "топ за свої гроші" від Xiaomi. При ціні $280, пристрій пропонує максимальний захист IP69K, якого немає навіть у провідних флагманів галузі, акумулятор ємністю 7200 мАг і 12+256 ГБ пам'яті в базовій версії.

На другій позиції розташовується флагманський Google Pixel 10 Pro. Модель виявилася трохи популярнішою за Pro-версію Redmi Note 15, яка посіла 3-є місце. Samsung Galaxy A56 і Galaxy A17 залишилися єдиними представниками "старої гвардії" в топ-5, посівши четверте і п'яте місця відповідно.

Відео дня

Найнепопулярнішим серед найпопулярніших смартфонів став vivo V60. Він розташовувався на третьому рядку, але за тиждень інтерес у користувачів істотно впав, і тепер хіт продажів опинився на десятій позиції.

Топ-10 найпопулярніших смартфонів цього тижня:

На початку вересня Apple представить серію iPhone 17. З чуток, усі моделі отримають нову 24-мегапіксельну фронтальну камеру і дисплей 120 Гц, а Plus-версію iPhone замінять на рекордну тонку модель "Air".

А наприкінці місяця відбудеться презентація флагманської серії Xiaomi 16. Уже підтверджено, що вони будуть першими Android-девайсами на базі чипсета Snapdragon 8 Elite 2. Також ходять чутки про нові моделі Xiaomi 16 Pro Max і Xiaomi 16 Pro Mini.

Вас також можуть зацікавити новини: