Втретє за тиждень: США перехопили російський літак біля Аляски

Винищувачі Північноамериканського командування аерокосмічної оборони (NORAD) у неділю втретє за останній тиждень перехопили російський літак у зоні ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ) біля берегів Аляски. Про це йдеться у заяві командування, передає ABC News.

За даними NORAD, для перехоплення та візуальної ідентифікації російського розвідувального літака Іл-20 були підняті один літак управління E-3 Sentry, два винищувачі F-16 та два літаки-заправники KC-135.

У командуванні наголосили, що Іл-20 залишався у міжнародному повітряному просторі та не заходив у повітряний простір США чи Канади.

"Ця російська діяльність у зоні ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – зазначили в NORAD.

Це вже третій випадок за тиждень: 20 та 21 серпня американські F-16 також піднімалися для перехоплення російських літаків у цій зоні. NORAD підкреслює, що використовує багаторівневу оборонну систему для моніторингу та готове "застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня військові Сполучених Штатів зафіксували й перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Цей літак було перехоплено.

Раніше американський винищувач F-16 перехопив легкий цивільний літак, який порушив тимчасові обмеження повітряного простору над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

