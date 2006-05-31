На Луганщині чоловік здійснив самоспалення на ринку

09:47, 31 травня 2006
Політика
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Він також хотів підпалити і дружину

У м. Антрацит Луганської області на території ринку ТОВ "Нікта" чоловік у нетверезому стані з метою самоспалення облив бензином себе, дружину та торговельний контейнер, де працює дружина, та підпалив себе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті підпалу чоловіка з опіками (90%) госпіталізовано до лікарні, де він помер. Дружина не постраждала. Пожежу в торговельному контейнері ліквідовували два відділення Державної пожежної охорони.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Луганській області.

 

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