На Луганщині чоловік здійснив самоспалення на ринку
09:47, 31 травня 2006Політика
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Він також хотів підпалити і дружину
У м. Антрацит Луганської області на території ринку ТОВ "Нікта" чоловік у нетверезому стані з метою самоспалення облив бензином себе, дружину та торговельний контейнер, де працює дружина, та підпалив себе.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, в результаті підпалу чоловіка з опіками (90%) госпіталізовано до лікарні, де він помер. Дружина не постраждала. Пожежу в торговельному контейнері ліквідовували два відділення Державної пожежної охорони.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Луганській області.
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