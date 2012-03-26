Тюремники «заплутались», які процедури потрібні Тимошенко

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській колонії Харкова, відмовилася проводити паравертебральну блокаду в медичному закладі за межами колонії.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

У ДПтСУ зазначили, що сьогодні о 17:00 лікарі Міністерства охорони здоров’я України та пенітенціарної служби запропонували Ю.Тимошенко на вибір провести паравертебральну блокаду згідно комплексного індивідуального плану лікування на базі діагностичного центру Харківської обласної клінічної лікарні, або на базі Інституту патології хребта та суглобів ім. М.Сітенка Академії медичних наук України, під контролем комп’ютерної томографії.

За даними ДПтСУ, Ю.Тимошенко відмовилася від проведення процедури. Також вона відмовилась підписати «Інформовану згоду на медичне втручання». Письмово засвідчити отримання цієї згоди Ю.Тимошенко теж відмовилась. Про це було складено відповідний акт.

Натомість, як повідомляв УНІАН, раніше, представники пенітенціарної служби заявляли, що ніхто з медперсоналу установи чи залучених лікарів не пропонує Тимошенко провести спинно-мозкову пункцію чи паравертебральну блокаду в межах колонії. По-перше, цього немає у рекомендаціях іноземних фахівців, по-друге, у випадку з Тимошенко такі процедури є недоречними, повідомили лікарі.