Телеканал СТБ повідомив ім'я журналістки, яку знайшли мертвою
21:34, 28 березня 2012Політика
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Сьогодні вдень в Києві в орендованій квартирі знайдена мертвою журналістка телеканалу СТБ – керівник проекту «Моя правда» Ярослава Мацієвська
Ярослава Мацієвська. Фото з особистої сторінки на vk.com
Сьогодні, 28 березня, вдень в Києві в орендованій квартирі знайдена мертвою журналістка телеканалу СТБ – керівник проекту «Моя правда» Ярослава Мацієвська.
Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті телеканалу СТБ.
Як повідомляв УНІАН, раніше у столичному главку міліції заявили, що тіло 30-річної жінки було виявлене у ванній кімнаті.
Як зазначили у главку, видимих тілесних ушкоджень на тілі експертами не виявлено, в квартирі всі речі були на своїх місцях.
Для встановлення причин смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.
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