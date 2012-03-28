Телеканал СТБ повідомив ім'я журналістки, яку знайшли мертвою

Сьогодні, 28 березня, вдень в Києві в орендованій квартирі знайдена мертвою журналістка телеканалу СТБ – керівник проекту «Моя правда» Ярослава Мацієвська.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті телеканалу СТБ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у столичному главку міліції заявили, що тіло 30-річної жінки було виявлене у ванній кімнаті.

Як зазначили у главку, видимих тілесних ушкоджень на тілі експертами не виявлено, в квартирі всі речі були на своїх місцях.

Для встановлення причин смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.