Позов Луценка проти генпрокурора України "завис" у США

В опозиційній фракції НУ-НС чекають офіційної відповіді від американських адвокатів екс-глави МВС Юрія Луценко про те, чому його позов до генпрокурора України Віктора Пшонки не був прийнятий у Федеральному суді округу Колумбія США.

Про це повідомив сьогодні, 28 березня, на прес-конференції у Донецьку народний депутат від НУ-НС Юрій Гримчак, відповідаючи на питання УНІАН про подальшу долю даного позову.

«16 лютого адвокатська контора одержала всі необхідні документи, які до 23 лютого повинна була надати до суду. Всі свідчення свідків, завірені у консульському відділі Посольства США, 16 лютого були передані адвокатській конторі», - розповів народний депутат. І повторив: «Завіривши все в консульському відділі, ми того ж дня відіслали спеціальною поштою все, і 16 лютого нам прийшло підтвердження, що все доставлено».

Ю. Гримчак підкреслив, що сьогодні у нього і його однопартійців виникає багато питань, пов'язаних з тим, чому документи вчасно не були доставлені до суду.

«Чому все не дійшло до адвокатів? . Чому так відбулося? Чому своєчасно не були доставлені ці свідчення до суду, і як так трапилося. Зараз ми дочекаємося відповіді адвокатів і далі будемо приймати по цьому питанню рішення», - сказав депутат.

Він висловив свої сумніви з приводу кваліфікації американських адвокатів, але зазначив, що до отримання офіційної відповіді обговорювати обставини, що склалися, передчасно.

«Ми на сьогоднішній день чекаємо, що нам відповідять американські адвокати. У нас на сьогоднішній день є великі сумніви у кваліфікації цих адвокатів. Ми ще розглядатимемо, чому і як це відбулося. Але поки нічого не можемо сказати, оскільки немає відповіді адвоката», - заявив Ю. Гримчак, додавши, що перша відмова суду «була не по суті», а через технічні моменти.

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Як повідомляв УНІАН, екс-глава МВС Юрій Луценко, обвинувачений в Україні в перевищенні повноважень, подав позов до генпрокурора і декількох його підлеглих у грудні 2011 року. Він вимагав визнати його кримінальне переслідування в Україні незаконним і політично мотивованим, а також стягнути в його користь компенсацію моральної шкоди.

Луценко звинувачував відповідачів у порушенні його права на недоторканність особи шляхом незаконного арешту і необґрунтованого тривалого утримування під вартою.

Проте Федеральний суд округу Колумбія відхилив позов Ю. Луценка.