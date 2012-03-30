Луценко не сердиться на тюремників і чекає рішення Євросуду

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбе-Лундін.

Вона зазначила, співдоповідачі ПАРЄ майже годину у СІЗО розмовляли з Ю.Луценком.

«Пан Луценко висловив своє бажання мати обстеження, яке буде проведено лікарем, якого він може обирати сам. В першу чергу для того, щоб зрозуміти, чи може незалежний і об’єктивний лікар підтвердити діагнози, які він отримував від лікарів, які обстежують його у в’язниці», - сказала М.Пурбе-Лундін.

За її словами, у співдоповідачів склалося враження, що Ю.Луценко перебуває в бадьорому настрої, говорив в основному про різні політичні аспекти ситуації в Україні.

Водночас, за словами М.Пурбе-Лундін, його непокоїть стан власного здоров’я. Вона також відзначила як позитив, що два дні тому Ю.Луценка перевели до іншої камери зі значно кращими умовами, яку він жартома назвав «готельним номером».

Разом з тим співдоповідач повідомила, що представники адміністрації СІЗО не змогли відповісти на запитання, чи залишиться Ю.Луценко в цій камері.

М.Пурбе-Лундін також повідомила, що Ю.Луценко не скаржився на дії адміністрації ізолятора.

За її словами, нині екс-міністр з нетерпінням очікує на засідання Європейського суду з прав людини, яке має відбутися 17 квітня, з розгляду його скарги.

Співдоповідач нагадала, що Євросуд розглядатиме його скаргу про незаконність арешту. «Він сподівається, що суд вирішить це питання на його користь і підтвердить незаконність його арешту. Якщо українські органи влади приймуть цю позицію, він може стати знову вільною людиною», - сказала М.Пурбе-Лундін.

За її словами, у Раді Європи вимагають, щоб люди мали можливість відстоювати своє право на справедливий суд. «З нашої точки зору, як у випадку пана Луценка, так і пані Тимошенко, ці суди не були справедливими. З нашої точки зору, це є прикладом того, що українська система не працює належним чином», - сказала М.Пурбе-Лундін.

«Ці два прізвища – Луценко і Тимошенко кидають тінь на всі намагання України інтегруватися до Європи», - наголосила співдоповідач.