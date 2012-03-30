Податкова не чіпатиме ЗМІ під час виборів

Таке доручення підписав голова Державної податкової служби України Олександр Клименко відповідно до рекомендацій Верховної Ради щодо забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ у передвиборний період 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі ДПС.

Представники ЗМІ не включатимуться до плану-графіку проведення перевірок вже з другого кварталу. Таким чином журналісти матимуть всі умови для об’єктивного та неупередженого висвітлення виборчої кампанії, зазначили в податковій службі.

Як повідомляв УНІАН,

9 лютого ВР рекомендувала Державній податковій службі скасувати графік перевірок ЗМІ на період кампанії з виборів парламенту.

ВР доручила Кабінету міністрів вжити заходів щодо припинення перевірок відповідними службами органів виконавчої влади і державними установами ЗМІ на період передвиборчої кампанії.

Крім цього, парламент рекомендував Національній раді з телебачення і радіомовлення відмінити графіки перевірок телерадіоорганізацій.

Вибори до ВР відбудуться 28 жовтня 2012 року.