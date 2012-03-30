Черновецький виграв суд у Кличка

Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації, 29 березня 2012 року в Київському апеляційному адміністративному суді відбулося чергове засідання за позовом В.Кличка до Київського міського голови про визнання протиправною бездіяльності.

За результатами розгляду справи суд задовольнив позовні вимоги Київського міського голови і скасував постанову Печерського районного суду міста Києва, прийнявши нову постанову, якою в задоволенні позову В.Кличка відмовлено повністю.

«На мою думку, це закономірний результат розгляду справи. Вважаю, що позов моїх опонентів – не більше ніж політичний піар напередодні виборчої кампанії», – прокоментував Л.Черновецький.

Як повідомлялося, 25 травня Печерський районний суд Києва задовольнив позов голови фракції «УДАР» в Київраді В.Кличка до Київського міського голови Л.Черновецького, визнавши факт систематичного порушення чинного законодавства з боку мера столиці.

Тоді заступник голови фракції «УДАР» в Київраді Наталія Новак відзначила, що у фракції вважають, що відповідно до чинного законодавства це рішення суду є законною підставою для призначення і проведення в столиці позачергових виборів Київського міського голови.

«Так, суд визнав протиправною діяльність мера Києва щодо непроведення особистого прийому громадян і депутатів. Це - лише один із фактів системної бездіяльності міського голови Л.Черновецького, який вже впродовж тривалого часу не виконує свої конституційні обов`язки і не керує містом», – сказала Н.Новак.

Звернення фракції «УДАР» до суду було зроблено в лютому 2011 р. після того, як 17 лютого представники політсили разом із журналістами вкотре не застали мера на робочому місці.