Акція «Марш згодних»

У неділю, 1 квітня, о 16.00 на виході зі станції метро «Хрещатик» у Києві представники українських лівих організацій та груп: громадської організації «Альтерра», АСТ( Автономної спілки трудящих), Об'єднання «Боротьба», Молодіжного руху «СПЕКА – студентський патруль», Київської міської організації СПУ, незалежної студентської профспілки «Пряма дія», співчуваючих активістів руху «афганців», спілки «чорнобильців» проведуть театралізовану акцію «Марш згодних».

Акція покликана довести громадськості необхідність спротиву реакційним неоліберальним реформам уряду Януковича-Азарова. Її учасники виступлять під лозунгами неоліберальних реформ, тих, що реалізуються зараз в життя, але радикалізованих та доведених до свого логічно завершення: «Менше шкіл та лікарень - більше стадіонів та борделів», «Праця - це щастя! Тігіпко, вимагаємо 14 годин щастя щодня!», «Руки геть від поліцейської держави!», «Гуманізм - не пройде!», «Здоровому суспільству медицина не потрібна!», «Політикам-рецидивістам - гідну старість!» та ін.

Акція спрямована проти становлення в Україні поліцейської держави та численних порушень прав і свобод людини, втручання влади в інтелектуальне, освітнє та духовне життя громадян, погіршення умов праці та зростання безробіття, проти поширення ксенофобії. Загальним лозунгом акції буде: «1 квітня - професійне свято влади та її прибічників!».

Контакти:

Тел.: (050) 614-53-46.