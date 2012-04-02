Російська опозиція влаштує флеш-моб "Біле метро"

Рух "За чесні вибори" проведе флешмоб під назвою "Біле метро". Група цього заходу з'явилася в Facebook ввечері 1 квітня.

Згідноз анонсомфлешмобу, акціяпризначенана 8квітня імаєвідбутисянастанціїметро"ПлощаРеволюції".Тудизапрошуються всібажаючі,щобприкраситистанцію"білимистрічками, квітами,стікерами, кульками, плакатамиіодягненимивбіледівчатами".



Ванонсіакціїчасомїї початкуі кінцявказанігодини роботистанціїметро"ПлощаРеволюції" 1квітня, тобтоакціябудепроходити з5:35ранкудо1:00ночі.



Флешмоб"Білеметро"анонсованийслідамисхожоюакції,якабулазапланованана 1квітня і малапройтинаКраснійплощі.Ванонсіцієї акціїактивістируху"Зачеснівибори"також невказуваличас їїпроведення,щобуникнутизатриманьі закриттяплощі,проте нітогоні іншогоїмуникнути невдалося:за данимимосковськогоГУМВС, булозатримано55 осіб, за неофіційнимиданимипорталу"ОВД-Інфо", затриманихбуло більше 86 осіб, зазначаєЛента.ру.

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