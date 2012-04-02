Суд переніс розгляд справи Луценка на 23 квітня

Печерський районний суд Києва переніс на 23 квітня розгляд кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка за епізодом щодо незаконної організації оперативно-розшукової справи стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Демиденка в рамках розслідування кримінальної справи щодо отруєння Президента України Віктора Ющенка.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв у зв’язку з тим, що Ю.Луценка сьогодні не доставлено до суду.

При цьому як обвинувачення, так і захист Ю.Луценка заявили про неможливість розгляду цієї справи за відсутністю Ю.Луценка.

Як зазначила головуючий суддя, Ю.Луценко не був доставлений до Печерського суду у зв’язку з тим, що не було отримано дозволу на його доставку, тому що він за підсудністю на даний час числиться за апеляційним судом.

На судовий розгляд сьогодні з’явилися обвинувачені Володимир Тарасенко та Олег Павлєнов, які працювали в Департаменті карного розшуку МВС, які обвинувачуються в тому, що в рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка продовжили оперативно-розшукову справу стосовно В.Давиденка.

Сам В.Давиденко також не з’явився на сьогоднішнє судове засідання.

Водночас на судовому розгляді була присутня дружина Ю.Луценка Ірина, яка, представляючись судді як захисник свого чоловіка, наголосила, що вона «постраждала від дій сучасної української влади та прокуратури».

Наступне судове засідання у цій справі розпочнеться о 9.30 23 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на засідання Печерського райсуду Києва у справі Ю.Луценка за епізодом про незаконне стеження за В.Давиденком через хворобу не з’явилися інші підсудні: колишні співробітники Департаменту оперативної служби МВС України Олег Павлєнов і Володимир Тарасенко. Після цього суд виділив в окреме провадження цей епізод справи.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Ю.Луценку було висунуто звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Генеральна прокуратура звинувачувала екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2008-2009 роках.

Крім того, Ю.Луценко обвинувачувався в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Леоніда Приступлюка і в порушеннях, пов'язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Також Ю.Луценка звинувачували у тому, що у 2009 році він на посаді глави МВС, продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Апеляційний суд Києва 15 травня розпочне розгляд скарги Ю.Луценка на вирок Печерського райсуду Києва.