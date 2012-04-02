Наливайченко: усі колишні чиновники-нашоукраїнці мають йти на мажоритарку

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив, коментуючи останні події в опозиційному таборі.

Зокрема, за словами В.Наливайченка, з’їзд партії «Батьківщина», який відбувся 30 березня, поклав початок широких об’єднавчих процесів в українській опозиції. «Я вітаю ці процеси та висловлюю повну політичну солідарність з їх ініціаторами. Абсолютно підтримую позицію, висловлену політичними лідерами опозиційних партій, яка була головним лейтмотивом на цьому з’їзді – лише об’єднана опозиція зможе здолати окупаційний режим», - сказав В.Наливайченко.

Політик вважає, що до єдиного опозиційного фронту повинні увійти усі патріотичні партії та громадські організації, які протидіють злочинній політиці антиукраїнської влади. «Переконаний, що об’єднання має бути максимально широким. До нього мають увійти і «Свобода», і «УДАР», і «Громадянська позиція». Головне, щоб процес об’єднання був прозорим та відкритим», - наголосив В.Наливайченко. «Я виступаю за те, щоб ключовим партнером у цьому процесі стала вся українська громадськість, щоб усі небайдужі українці стали співтворцями і формування єдиного опозиційного списку, і визначення єдиних кандидатів опозиції на округах. Кулуарщина і квотно-партійний принцип веде до нових тушок та зрад. Лише разом з людьми, лише діючи відкрито і прозоро, ми зможемо перемогти», - підкреслив політик.

«Я, як голова політради партії «Наша Україна», переконаний, що місце нашої політичної сили в об’єднаному опозиційному таборі, у спільному виборчому списку. Вважаю, що творення «п’ятих колон» та похід партії на вибори самостійно є ударом по єдності опозиції та підіграванням владі корупціонерів та українофобів», - заявив В.Наливайченко.

Він підкреслив: «Для того, щоб процес інтеграції «Нашої України» з єдиною опозиційною силою пройшов більш успішно, усі колишні чиновники-«нашоукраїнці» - від екс-Президента до екс-голови РДА - мають піти та персонально прозвітувати перед виборцями у мажоритарних округах. Якщо отримають вотум народної довіри – значить, мають моральне право перебувати в політиці. Це стосується і мене. Такий принцип зніме багато непорозумінь при формуванні єдиного списку».