Клімкін: Угода з ЄС може бути підписана під час литовського головування

Керівник української переговорної групи на переговорах щодо Угоди про асоціацію з ЄС Павло Клімкін вважає вірогідним підписання угоди в першій половині 2013 р. Про це він заявив у прямому ефірі 5 каналу в ток-шоу «РесПубліка» з Анною Безулик».

«Я мав дуже багато розмов з представниками різних країн – членів ЄС, і загалом думка на сьогодні зводиться до наступного: нам потрібно десь півроку, може, трохи більше, для технічної підготовки угоди, і після того, безумовно, політичні чинники будуть братися до уваги. Я вважаю – і це моє враження від дуже багатьох розмов – що угода має дуже хороший шанс бути підписаною у першій половині наступного року під час литовського головування в ЄС. Технічно і політично це цілком можливо в такий термін», - сказав П.Клімкін.

Він припускає, що після підписання можливе тимчасове застосування угоди ще до її ратифікації.

«Раніше ЄС міг тимчасово задіяти тільки економічну частину, а після Лісабонського договору він може задіяти всю угоду, включаючи політику» - зазначив дипломат.