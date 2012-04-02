Клімкін: Угода з ЄС може бути підписана під час литовського головування
Керівник української переговорної групи Клімкін припускає, що після підписання можливе тимчасове застосування угоди ще до її ратифікації
|Павло КЛІМКІН
«Я мав дуже багато розмов з представниками різних країн – членів ЄС, і загалом думка на сьогодні зводиться до наступного: нам потрібно десь півроку, може, трохи більше, для технічної підготовки угоди, і після того, безумовно, політичні чинники будуть братися до уваги. Я вважаю – і це моє враження від дуже багатьох розмов – що угода має дуже хороший шанс бути підписаною у першій половині наступного року під час литовського головування в ЄС. Технічно і політично це цілком можливо в такий термін», - сказав П.Клімкін.
Він припускає, що після підписання можливе тимчасове застосування угоди ще до її ратифікації.
«Раніше ЄС міг тимчасово задіяти тільки економічну частину, а після Лісабонського договору він може задіяти всю угоду, включаючи політику» - зазначив дипломат.