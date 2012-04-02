Новий «кірєєв» у справі Тимошенко: розлучення, мобілки і поділ гаража

Про це пише газета(№73 від 2 квітня).

Як з`ясувала газета, суддя К.Садовський у Харкові веде як цивільні, так і кримінальні справи. «Згідно з «Єдиним держреєстром судових рішень», Садовський розглядав розірвання шлюбу через зраду, поділ гаража, стягнення комунальних боргів за воду й перерахунок пенсій дітям війни. Серед кримінальних - крадіжка мобілок, групові крадіжки, розбій», - пише «Сегодня». Газета зазначає, що днями К.Садовський розглядав у Харкові гучну справу проти трьох міліціонерів, які підозрюються в побитті затриманого. «За даними прокуратури, харків`янина Євгена Звенигородського незаконно затримали, побили й залишили в парку вмирати. Садовський розпорядився відправити справу на дорозслідування», - пише видання.

«Сегодня», посилаючись на неназваних харківських юристів, пише, що вони відгукуються про цього суддю неоднозначно: «Садовський - грамотний, але ним, як мені здається, легко управляти, адже він призначений суддею на 5 років і ще не отримав права вершити правосуддя довічно, тому переживає за свою подальшу долю». Водночас адвокат Юрій Вишневецький, навпаки, характеризує його на «відмінно». Він сказав: «За час моєї практики я жодного разу не чув нарікань на судові тяжби, які вів Садовський. Ні мені, ні колегам не доводилося скаржитися на ухвалення ним неправомірних рішень».

Водночас батько судді К.Садовського, який, за його словами, живе із сином «окремо, 15 років його не бачив, ми не спілкуємося», сказав, що «це не можна назвати вдалим процесом у його житті. Яке б рішення він не ухвалив, незадоволеними будуть або одна сторона, або інша». Колишня сусідка сім`ї Садовських, яка побажала не називатися, розповіла газеті, що свого часу жила разом із ними в комуналці на вулиці Чернишевського: «Востаннє я бачила Костю, коли йому був 21 рік. Я запам`ятала його як приємну молоду людину, яка добре вчилася. Здається, навіть був відмінником у школі. В комуналці він жив із батьками, вони тримали собаку. Потім я переїхала з цього будинку й перестала з ними спілкуватися».

«Сьогодні» пише, що, «як виявилось, і у Садовського, і у Кірєєва є схожість не лише в тому, що вони обидва молоді. Приміром, і той, і іншій добре вчилися в школі, обидва зараз «універсали» - ведуть і цивільні, і кримінальні справи». Газета пише, що в МВС не виключають, що й до Садовського, як і до київського судді у справі Ю.Тимошенко, буде приставлено охорону на час процесу.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова зобов`язав екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко та її адвокатів Сергія Власенка і Андрія Кожем’якіна ознайомитися з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» до 28 березня 2012 року.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкраданні й замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовому підробленні й у ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

29 березня прокурор Харківської області Геннадій Тюрін повідомив, що справу ЄЕСУ передано в Київський райсуд Харкова.

Ю.Тимошенко засуджено Печерським районний судом Києва до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів із Росією в 2009 році. Апеляційний суд залишив чинним цей вирок. Зараз вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії (Харків).

15 травня цього року Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ (Київ) розгляне касацію захисту на вирок у газовій справі.