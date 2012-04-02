Пшонка дозволив лікувати Тимошенко за межами колонії

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив забезпечити обстеження та лікування екс-прем’єра Юлії Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Відповідне доручення В.Пшонка дав Державній пенітенціарній службі України, а також Міністерству охорони здоров’я України, розглянувши звернення захисту Ю.Тимошенко, які депутати з фракції БЮТ передали генеральному прокурору України під час особистої зустрічі 23 березня, зазначили в ГПУ.

Зокрема, В.Пшонка дав доручення «вжити необхідних заходів, в рамках чинного законодавства, для забезпечення обстеження та лікування засудженої Ю.Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії», йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 23 березня депутати від "Батьківщини" передали генпрокурору, зокрема, звернення про зупинення досудового слідства і закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ, а також про вивезення Ю.Тимошенко за межі Качанівської колонії для обстеження та лікування.

"Отримані заяви зареєстровані у передбаченому законом порядку і будуть розглянуті у термін, передбачений чинним законодавством України", - зазначили тоді в Генпрокуратурі.