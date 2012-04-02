МЗС Росії вступилось за свого «шпигуна» в Севастополі

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та преси МЗС Росії.

«У МЗС Росії з глибокою стурбованістю продовжують стежити за розвитком ситуації навколо заступника директора філіалу російського «Завод Електроприлад», що здійснює ремонт кораблів та інших суден у Севастополі, громадянина Російської Федерації Артура Степанянца, який із січня 2010 року утримується під вартою, якому влада України безпідставно намагається інкримінувати діяння, що трактуються як нібито «шпигунство на користь Росії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська сторона неодноразово звертала увагу української сторони на надуманість і необгрунтованість звинувачень, що пред'являлися А.Степанянцу. В Москві розраховують, що розпочатий днями розгляд Ленінським районним судом м. Севастополя справи А.Степанянца буде об'єктивним, справедливим і політично не заангажованим.

Довідка УНІАН. 29 січня 2010 р. на прес-конференції на той час голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що співробітники СБУ затримали громадянина Росії й жителя Севастополя, які намагалися добути й вивезти за кордон блоки від корабельних станцій радіолокацій, що здійснюють спостереження за крилатими ракетами.

За його словами, затриманий громадянин Росії працює заступником директора одного з підприємств оборонно-промислового комплексу РФ, яке спеціалізується на виробництві приймально-передавального устаткування для військово-морських плавзасобів і аварійно-морських комплексів.

Встановлено, що, перебуваючи восени 2009 року на території України, ця людина встановила зв'язок із жителем Севастополя, який у минулому проходив військову службу в Збройних силах РФ і до грудня 2009 року керував одним із підрозділів у складі Чорноморського флоту Росії. За грошову винагороду в 4 тисячі доларів він повинен був вкрасти й передати зазначені секретні блоки.

Головним слідчим управлінням СБУ проти росіянина було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Проти громадянина України порушено кримінальну справу за ст. 111 (державна зрада). За рішенням суду обох фігурантів справи взято під варту.

28 березня 2012 року російська газета «Московские новости» повідомила, що 29 березня в Ленінському районному суді Севастополя почнуться дебати сторін у справі А.Степанянца, обвинуваченого прокуратурою України в шпигунстві на користь Росії. Слухання проходять у закритому режимі.

За інформацією МН, А.Степанянцу пред'явили звинувачення за ст. 114 КК України (шпигунство; карається позбавленням волі строком від 8 до 15 років), а його спільникові Т. - за ст. 111 (державна зрада; від 10 до 15 років).

Газета зазначає, що кілька разів Генконсульство Росії в Сімферополі зверталося з клопотаннями про зміну запобіжного заходу А.Степанянцу, але всі вони були відхилені. «Нормально ця справа не закінчиться. Потрібно, щоб зі своєю позицією активно виступила російська сторона», - вважає дружина «шпигуна» Неллі Степанянц. «Я декілька місяців борюся, щоб Міноборони Росії видало довідку: це устаткування - інтелектуальна власність Росії, але поки немає відповіді», - говорить Н.Степанянц.