Попов: За два тижні Київ отримає ще 60 одиниць громадського транспорту

Ще 44 нових автобусів та 16 тролейбусів уже на шляху до Києва, повідомляє прес-служба КМДА.

Столиця готується прийняти чергову партію сучасного рухомого складу громадського транспорту. Як і попередні 102 нових автобусів та тролейбусів, які уже вийшли на вулиці міста, цей транспорт працюватиме на найпроблемніших маршрутах, на які, до речі, вказали самі кияни через міський Call-центр. Таким чином, у Києві ще до ЄВРО 2012 буде остаточно вирішено проблеми якості та швидкості громадських перевезень, зазначає київська влада.

За словами голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, проект оновлення міського парку громадського транспорту – яскравий приклад реалізації успішної співпраці міської влади Києва і міжнародних фінансових установ.

«Це дійсно дуже яскравий приклад успішної співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку, при чому, співпраці довкола вкрай актуального для Києва питання, – вирішення транспортної проблеми. Наші нові автобуси та тролейбуси відповідають європейським вимогам безпеки, енергозбереження, екології та комфорту. До ЄВРО 2012 ми отримаємо майже 400 одиниць нової техніки», – сказав Олександр Попов під час огляду нового рухомого складу спільно з представниками ЄБРР.