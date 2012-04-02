Мартинюк з доходом півмільйона попросив матеріальної допомоги
18:33, 02 квітня 2012Політика
4195 0
Згідно з декларації про доходи, перший заступник спікера ВР Александр Мартинюк за 2011 рік отримав дохід у сумі 487 тисяч 401 гривню.
Адам Мартинюк не гребує матеріальною допомогою від держави
Про це свідчить декларація про майно, доходи, витрати і зобов´язання фінансового характеру за 2011 рік, яка була подана відповідно до законодавства України першим віце-спікером ВР А.Мартинюком.
Як повідомляє прес-служба ВР, заробітна плата Мартинка становила 235 348 грн., матеріальна допомога - 38 837 грн., пенсійні виплати - 213 216 грн.
Доходи у дружини у зв´язку з відпусткою по догляду за внучкою - відсутні.
Сім´я Мартинюка тимчасово проживає на державній дачі, має неприватизовану квартиру загальною площею 85,5 кв.м. Він є власником земельної ділянки площею 1200 кв.м. Витрати на утримання майна становлять 40 721грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter