Мартинюк з доходом півмільйона попросив матеріальної допомоги

Про це свідчить декларація про майно, доходи, витрати і зобов´язання фінансового характеру за 2011 рік, яка була подана відповідно до законодавства України першим віце-спікером ВР А.Мартинюком.

Як повідомляє прес-служба ВР, заробітна плата Мартинка становила 235 348 грн., матеріальна допомога - 38 837 грн., пенсійні виплати - 213 216 грн.

Доходи у дружини у зв´язку з відпусткою по догляду за внучкою - відсутні.

Сім´я Мартинюка тимчасово проживає на державній дачі, має неприватизовану квартиру загальною площею 85,5 кв.м. Він є власником земельної ділянки площею 1200 кв.м. Витрати на утримання майна становлять 40 721грн.