Радник Президента України Ганна Герман дала дозвіл на інсценізацію своєї книги «Піраміди невидимі» без жодних умов.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації з посиланням на режисера вистави.

Зокрема, за даними прес-служби, 19 квітня, актори молодіжного «Поетичного театру» Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника покажуть на своїй сцені виставу-дипломну роботу «Повертай до свого звідтіля» за книгою Ганни Герман «Піраміди невидимі», яку вона видала у 2003 році.

За словами режисера «Поетичного театру», доцента кафедри театрального мистецтва, заслуженого працівника культури України Надії Грицан, Г.Герман дала дозвіл на інсценізацію своєї книги, жодних умов студентам не ставила і пообіцяла приїхати до Івано-Франківська.

Сценарій вистави написала Надія Грицан, костюми добирала зі своєї скрині та з допомогою дизайнерів Інституту мистецтв.

До студентської вистави «Повертай до свого звідтіля», яку зіграють понад два десятки акторів-дебютантів, увійшли 12 новел з книги Ганни Герман. Репетиції тривають ще з вересня. Для студентів Інституту мистецтв ця вистава стане творчим іспитом до 10-річчя «Поетичного театру». У ній - багато автентики, національного колориту та українських пісень.