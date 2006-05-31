Жириновський погрожує Ющенку трибуналом

Віце-спікер Держдуми РФ, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявляє, що українські чиновники понесуть "кримінальну відповідальність за те, що коять сьогодні в Україні". Про це він, як передає PROUA, заявив в ефірі "5 каналу".

За словами Жириновського, який не пропусить нагоди заявити, що нинішні керівники України прийшли до влади незаконно, президент Віктор Ющенко та його підлеглі з`являться "перед майбутнім трибуналом, пов`язаним з незаконним проголошенням незалежності і запрошенням іноземних військ до Криму і таке інше".

При цьому віце-спікер порівняв проникнення військ НАТО до Криму з аншлюсом Австрії нацистською Німеччиною в 1938 році. "Гітлер узяв Австрію - всі мовчали. Узяв Чехословаччину - всі мовчали. Але, тільки-но торкнувся Польщі, почалася Друга світова війна. Тому, навчань можна багато проводити, але тільки-но американські солдати вступлять на територію України - це буде дзвінок про початок війни і різкого загострення відносин між Росією і тими чиновниками в Україні, які незаконно захопили владу в результаті третього туру виборів в листопаді 2004 року", - заявив Жириновський.

На думку російського політика, якщо грунтуватися на договорах, згідно з якими Крим відійшов до Російської імперії наприкінці XVIII століття, то тепер Туреччина, як правонаступниця Османської імперії, має повне право на півострів, так само як і Росія. "Крим повинен бути переданий Туреччині або повернений Росії, але ніяк не може входити до складу України. І у будь-якому випадку місто Севастополь ніяк не входить до складу України", - наголосив Жириновський.

"Турецький морський флот готовий вже ввійти до всіх портів Криму і підняти турецький прапор. І повністю відрізати Крим від України", - додав віце-спікер. За його словами, поява в Криму американських військових свідчить про те, що "якісь чиновники хочуть влаштувати з Криму і України другий В`єтнам". А США, додав віце-спікер, "потрібна провокація, щоб відволікти громадську думку з Близького Сходу, де вони терплять поразку".

Жириновський також висловив співчуття, що величезна кількість туристів з Росії щороку залишає на турецьких курортах 3 мільярди доларів, тоді як ці гроші могли б опинитися і в українській скарбниці. "Потрібно створити умови, щоб наші туристи їхали не до Туреччини, куди майже вдвічі далі летіти літаком, а до Криму", - вважає лідер ЛДПР.

Лента.ру