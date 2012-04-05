У Київраді «по-крупному» відповіли Бріджит Бардо

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської ради.

У коментарі журналістам заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега наголосила, що така програма є вкрай актуальною і потрібною для міста. «Питання збільшення кількості безпритульних тварин у місті і жорсткого поводження з тваринами є дуже гострим і провокує постійні конфлікти у суспільстві. Діюча правова база поверхово врегульовує питання утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин, і їх захисту від жорстокого поводження. Вирішити цю проблему на місцевому рівні можна за допомогою відповідної програми, але для того, щоб вона була ефективною, необхідно забезпечити її належне фінансування та чітко контролювати виконання всіх заходів програми», - зазначила Г.Герега.

Заходи програми розподілені по кількох напрямках і стосуються як безпритульних тварин, так і тих, що мають власників. Зокрема, передбачені закупівля транспорту та матеріалів для вилову і перевезення тварин, стерилізація, щеплення та лікування тварин, надання фінансової підтримки громадським організаціям, що утримують притулки, створення системи реєстрації та ідентифікації тварин, виготовлення соціальної реклами, що агітуватиме за гуманне поводження з тваринами.

Крім того, кошти будуть виділені на щеплення домашніх тварин, створення зон вигулу та дресирувальних майданчиків для домашніх собак тощо.

Фінансування програми на 5 років становитиме 117 млн грн, з яких 108 млн грн надійдуть з міського бюджету.

Крім того, секретар Київради наголосила, що на пленарному засіданні Київрада розгляне проект рішення про надання земельної ділянки площею 2,65 га КП «Притулок для тварин» для будівництва, обслуговування та експлуатації центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі.

Як повідомляв УНІАН, відома французька актриса Бріджит БАРДО, яка займається захистом прав тварин, написала Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ два відкритих листи, у якому просила втрутитись у ситуацію з убивствами бездомних тварин в Україні.