ГПУ поновила слідство по справі Щербаня
Генпрокурор заявляє про необхідність допитати Юлію Тимошенко стосовно її можливої причетності до вбивства Євгена Щербаня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
За словами генпрокурора, зараз триває слідство у цій справі, порушеній ще в 1996 році. «Вивчаються усі версії, включно з версією вбивства через економічну бізнес-діяльність Щербаня», - сказав В.Пшонка. Він зазначив, що відомо, хто вбив Щербаня, а зараз головне знайти замовників.
Генпрокурор додав, що деякі члени банди, які брали учать у підготовці та вбивстві Є.Щербаня, загинули «раптово», зокрема більшість з них були вбиті. «Мені не зрозуміло, чому такий галас піднято у ситуації, коли слідство поновлено», - запитав В.Пшонка.
В.Пшонка додав, що у справі є багато чого незрозумілого, до чого повинні повернутися слідчі у своєму розслідуванні.
Він нагадав, що є документи, які свідчать про перерахування коштів з рахунків компанії ЕЄСУ, яку очолювала Ю.Тимошенко, на рахунки екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка, а точніше підконтрольних йому компаній. При цьому, за інформацією генпрокурора, 2,2 млн грн зі 100 було перераховано на рахунок одного з убивць Є.Щербаня та його дружини. «Це Мільченко», - додав В.Пшонка.
Він зазначив, що є питання також до екс-прем’єра П.Лазаренка, але поки слідство Генпрокуратури не має дозволу на його допит у США. «У цій справі повинна бути допитана і Тимошенко, хоча б у тій частині, стосовно тих рахунків, про які я говорив», - зазначив генпрокурор. Він додав, що якщо у неї буде виявлене алібі, то версію стосовно її можливої причетності до вбивства буде відкинуто.