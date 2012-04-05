ГПУ поновила слідство по справі Щербаня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами генпрокурора, зараз триває слідство у цій справі, порушеній ще в 1996 році. «Вивчаються усі версії, включно з версією вбивства через економічну бізнес-діяльність Щербаня», - сказав В.Пшонка. Він зазначив, що відомо, хто вбив Щербаня, а зараз головне знайти замовників.

Генпрокурор додав, що деякі члени банди, які брали учать у підготовці та вбивстві Є.Щербаня, загинули «раптово», зокрема більшість з них були вбиті. «Мені не зрозуміло, чому такий галас піднято у ситуації, коли слідство поновлено», - запитав В.Пшонка.

В.Пшонка додав, що у справі є багато чого незрозумілого, до чого повинні повернутися слідчі у своєму розслідуванні.

Він нагадав, що є документи, які свідчать про перерахування коштів з рахунків компанії ЕЄСУ, яку очолювала Ю.Тимошенко, на рахунки екс-прем’єр-міністра Павла Лазаренка, а точніше підконтрольних йому компаній. При цьому, за інформацією генпрокурора, 2,2 млн грн зі 100 було перераховано на рахунок одного з убивць Є.Щербаня та його дружини. «Це Мільченко», - додав В.Пшонка.

Він зазначив, що є питання також до екс-прем’єра П.Лазаренка, але поки слідство Генпрокуратури не має дозволу на його допит у США. «У цій справі повинна бути допитана і Тимошенко, хоча б у тій частині, стосовно тих рахунків, про які я говорив», - зазначив генпрокурор. Він додав, що якщо у неї буде виявлене алібі, то версію стосовно її можливої причетності до вбивства буде відкинуто.