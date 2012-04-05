У Ющенка заяви ГПУ назвали грою в «зіпсований телефон»

«Твердження генерального прокурора Віктора Пшонки про тиск, який нібито чинив свого часу президент Віктор Ющенко на тодішнього прокурора Святослава Піскуна для закриття справи проти Тимошенко, сприймаються суспільством як намагання поновити раніше закриті справи щодо опозиціонерів під надуманими і неправовими приводами».

Про це йдеться у заяві юридичної служби партії «Наша Україна».

Такі заяви не відповідають дійсності та не витримують жодної критики.

Характерно, що обидва прокури – і колишній, і нинішній, – представляють Партію регіонів, два роки перебування якої при владі ознаменувалися тиском на опозицію і ЗМІ, політично-вмотивованим кримінальним переслідуванням та залежністю судів різних рівнів від виконавчої влади.

У заяві юридичної служби партії «Наша Україна» зазначається, що навіть сам характер оприлюднення цієї інформації більше скидається на дитячу гру у «зіпсований телефон», де переказується переказане.