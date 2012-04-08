Яценюк анонсує Форум об’єднаної опозиції
09:28, 08 квітня 2012Політика
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12 травня відбудеться Форум об’єднаної опозиції.
Арсеній Яценюк: люди повинні знати, з чим йдемо на вибори
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк.
За його словами, на цьому форумі буде презентовано план дій опозиції.
Як підкреслив А.Яценюк, метою опозиції є перемога на парламентських виборах і здобуття 226 голосів у новій Верховній Раді України.
Він зазначив, що 12 травня буде оприлюднено план дій, оскільки «люди повинні знати, з чим йдемо на вибори».
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