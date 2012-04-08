У басейні фітнес-клубу помер депутат із Блоку Литвина

У коментарі Gazeta.ua нардеп Валерій Баранов підтвердив інформацію про смерть Головченка.

У травні йому повинно було б виповниться 52 роки.

Смерть застала депутата в басейні фітнес-центру.

Що стало причиною смерті - серцевий напад або утоплення - поки не зрозуміло. Остаточну відповідь дасть розтин.

Відомо, що Ігор Головчено страждав на ішемічну хворобу серця. Шість років тому йому зробили операцію аорто-коронарного шунтування, а в 2010 році була проведена операція зі стентування судин серця.

Нагадаємо, Ігор Головченко був 17-им у списку блоку Литвина, увійшов до списку за квотою Трудової партії України. У Верховній Раді був членом Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.