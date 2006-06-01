ЄБРР ”вливатиме” в Україну ще більше грошей

Інвестиції Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в Україні в 2006 році можуть становити понад 550 млн. євро, повідомив директор ЄБРР в Україні Камен ЗАХАРІЄВ.

"Ми розширюємо сфери нашої діяльності. Нові інвестиції банку, якщо все вийде, можуть становити 550-600 млн.", - сказав К.ЗАХАРІЄВ вчора.

Як повідомляє Газета.Ру, при цьому він нагадав, що за підсумками минулого року Україна вийшла на друге місце (після Росії) за обсягом інвестицій ЄБРР. "Для України це означає, що вона стає однією з ключових країн для інвестицій банку", - заявив К.ЗАХАРІЄВ.

За його словами, цього року ЄБРР має намір відкрити кредитну лінію на 100 млн. дол. для українських банків, які кредитуватимуть проекти у сфері енергозбереження. При цьому він констатував, що підготовка муніципальних проектів банку у сфері тепло- і водопостачання просувається повільно через недосконалість законодавства. "Ми не завжди вимагаємо збільшення тарифів. Але в довгостроковій перспективі тарифи мають бути самоокупними, інакше неможливо буде здійснювати інвестиції в цей сектор, і це буде згубно для України", - зазначив К.ЗАХАРІЄВ.