Нев'їзні у Європу білоруські журналісти заявляють про дискримінацію

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті цієї громадської організації.

«Фактом дискримінації білоруських журналістів за ознакою політичних або інших переконань є включення 13 співробітників білоруських державних ЗМІ до списку нев'їзних до країн ЄС», - заявили в БСЖ.

У Білоруській спілці журналістів вважають, що йдеться про неприкритий тиск на білоруські мас-медіа з метою примусити їх до зміни редакційної політики й поглядів окремих журналістів.

«Санкції ЄС не лише спрямовані проти тих співробітників ЗМІ, які включені до «чорного списку», але й дають ясний і недвозначний сигнал іншим журналістам про те, яка жорстка реакція може послідувати у випадку, якщо інформація й думки, які вони поширюють, суперечитимуть позиції керівництва Євросоюзу», - зазначається в заяві.

У БСЖ упевнені, що журналісти піддалися санкціям з боку ЄС виключно унаслідок того, що відстоювали свою точку зору напередодні, в час і після завершення кампанії з виборів Президента Білорусі в 2010 році.

«І ця точка зору прийшлася не до душі політичному керівництву країн ЄС. Таким чином, санкції Ради ЄС є покаранням білоруських журналістів за вільне висловлення ними своєї думки», - йдеться в заяві.

БСЖ звертає увагу на те, що білоруські журналісти не брали участі в організації виборів, так само як і в подіях, що мали місце після виборів, означених Радою ЄС як підстава для запровадження санкцій.

«Очевидно, що в цьому випадку має місце переслідування в позасудовому порядку за дії, яких журналісти не здійснювали і не могли здійснити», - підкреслюється в заяві.

Заяву підписано головою БСЖ Анатолієм Лемешенком, редактором урядової газети «Республіка». Він, а також відповідальний секретар БСЖ Вадим Гигін включені до списку нев'їзних до ЄС.

Як повідомлялося, в'їзд до країн ЄС заборонено 13-ти білоруським журналістам. В основному це керівники й рядові працівники державних засобів масової інформації.

У відповідь на санкції ЄС білоруська влада сформувала список громадян Білорусі, яким заборонено виїзд за кордон. Серед них як мінімум чотири представники недержавних ЗМІ, зокрема керівник громадської організації «Білоруська асоціація журналістів» (БАЖ) Жанна Литвина.