Член ЦВК: Саламатін законно став нардепом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам.

М.Охендовський нагадав, що один із депутатів поставив під сумнів законність обрання у 2007 році Д.Саламатіна народним депутатом і звинуватив ЦВК в тому, що вона не мала підстав реєструвати його кандидатом у депутати.

«Мені здається, що або мала місце певна помилка народного депутата, або можна припустити, що деякі представники деяких політичних сил продовжують розважатися спробами дискредитувати ЦВК абсолютно безпідставно», - сказав М.Охендовський.

Він процитував положення закону про вибори народних депутатів, згідно з яким, депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досягнув 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років.

Тобто, за словами члена ЦВК, є 4 умови для реєстрації будь-якої особи кандидатом у народні депутати. М.Охендовський зауважив, що Д.Саламатін відповідає всім цим чотирьом умовам. Зокрема, за його словами, саме проживання в Україні протягом останніх 5 років є умовою прийняття до громадянства України згідно із законом про громадянство України.

«Закон не каже і не може казати про те, що спочатку потрібно отримати громадянство, потім ще прожити на території України 5 років і лише потім отримати всі права, які Конституція України дає громадянину України», - зауважив М.Охендовський.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Президент України Віктор Янукович своїм указом № 72/2012 призначив Д.Саламатіна міністром оборони.

11 квітня прес-служба "Народної самооборони" повідомила, що народний депутат України Тарас Стецьків отримав відповідь на депутатський запит про те, коли російський громадянин Д.Саламатін отримав громадянство України.

"Як свідчить відповідь за підписом голови комісії при Президентові України з питань громадянства О.Лукаш, матеріали стосовно Д.Саламатіна були розглянуті комісією 30 листопада 2005 р. та Указом Президента України від 6 грудня 2005 р. № 1705 згаданій особі було надано українське громадянство", - повідомив Т.Стецьків.

За його словами, "така відповідь означає, по-перше, що твердження представників Партії регіонів про те, що Д.Саламатін отримав українське громадянство у 1999 році, є брехнею. Можливо, тоді він лише поселився в Україні".

"По-друге, призначення міністром оборони України особи, яка лише 5 років була громадянином України, а перед тим працювала у російських бізнес-структурах, є яскравим свідченням або некомпетентності Президента В.Януковича, або, що більш вірогідно, прямим і свідомим нехтуванням ним інтересів національної безпеки і оборони", - наголосив депутат.